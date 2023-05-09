Rheinmetall хочет производить в Украине не только танки: что еще есть в планах концерна

Крупнейший немецкий изготовитель оружия Rheinmetall планирует создать в Украине не только мощности для производства танков. Также концерн хочет производить средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

Об этом на пресс-конференции в Дюссельдорфе заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер. Она прошла 9 мая.

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Rheinmetall хочет производить в Украине танки и ПВО

Паппергер рассказал, что в ближайшие недели концерн пытается заключить ряд соглашений о сотрудничестве и создании совместных предприятий с украинскими компаниями. Речь идет о мощностях в сфере изготовления автомобильных систем, противовоздушной обороны и боеприпасов.

Таким образом, мы даем возможность Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе быть способной защитить себя.

– подчеркнул гендиректор Rheinmetall.

Он добавил, что инвестиции в будущие заводы будут поступать от украинского государства. В качестве конкретного примера Паппергер привел план по изготовлению в Украине основных боевых танков Panther.

Что известно о Rheinmetall Это самый крупный немецкий концерн по производству вооружений. Компания входит в тройку крупнейших производителей военной техники и боеприпасов в западном мире. Биржевая стоимость Rheinmetall составляет более 10 миллиардов евро. Это самый крупный немецкий концерн по производству вооружений. Компания входит в тройку крупнейших производителей военной техники и боеприпасов в западном мире. Биржевая стоимость Rheinmetall составляет более 10 миллиардов евро.

Танковый завод в Украине могут защитить ПВО

Паппергер назвал переговоры с правительством Украины по строительства танкового завода "многообещающими". Концерн надеется на принятие решения в течение следующих двух месяцев.

Паппергер уверен, что танковый завод можно оградить от российских воздушных обстрелов с помощью противовоздушной обороны. Стоимость строительства завода составит 200 миллионов евро. Его ежегодная производительность может достигать до 400 основных боевых танков типа Panther.

Panther – это концепт нового танка, представленный концерном Rheinmetall летом 2022 года. Его разработали на основе Leopard 2. Этот танк является наиболее удобным для стран, уже имеющих на вооружении танки Leopard.