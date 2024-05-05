Все очень плохо, – Андрющенко указал на угрозу от новой железной дороги россиян

Россияне с осени 2023 года начали работу над новой железной дорогой, которая бы соединила Ростов-на-Дону с Крымом через другие оккупированные города Украины. Учитывая способности врага, строительство могут закончить уже вскоре.

Фактически оккупанты создали прекрасную альтернативу Крымскому мосту. Если россиянам удастся достроить железную дорогу, то их логистика может упроститься еще больше. О других угрозах железной дороги на оккупированных территориях 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Первая тестовая поездка по железной дороге

Россияне планируют запустить новое железнодорожное сообщение из Ростова-на-Дону в Крым через ряд других оккупированных украинских городов до конца 2024 года. Однако это может произойти и быстрее.

Основными населенными пунктами этой железнодорожной ветки являются:

Ростов-на-Дону;

Бердянск;

Мариуполь;

Севастополь.

На днях в российских телеграмм-каналах сообщали, что по этой железной дороге запускали не тестовые вагоны. Однако эта информация не соответствует действительности.

Все это тестовый вариант, мы это отслеживаем. Первый большой тестовый поезд на этой неделе вышел из порта и доехал до Волновахи. Впереди ехал одна пустая платформа, чтобы если бы какой-то участок был заминирован, поезд остался целым. В этом нет ничего хорошего,

– рассказал Петр Андрющенко.

При тестовом запуске поезд ничего не вез в Волноваху. В то же время в Мариупольском порту также появились бетонные блоки. Поэтому не исключено, что впоследствии оккупанты будут перевозить по железной дороге их.

"На мосту возле Гранитного еще рельсы не положили, они валяются рядом. Техника туда еще даже не заехала. По их планам и нашим ожиданиям, железную дорогу достроят в конце мая. Поэтому сейчас они гоняют туда-сюда фактически пустыми. Но они завозят немного руды и каолина из Волновахи, возвращаясь", – добавил Андрющенко.

Интересно, что для безопасности, россияне расселили своих инженеров по домам в Гранитном. Они боятся чрезмерного скопления, чтобы к инженерам не наведалась "хлопок".

Важная информация о Мариупольском порту

К сожалению, есть и другие не очень хорошие новости с временно оккупированного Мариуполя.

Порт закупает большое количество топлива и услуги по обслуживанию малого флота. По крайней мере, говорится о буксирах, которые помогают швартоваться и заходить в акваторию порта глубоководным судам. Это точно не о хорошем,

– подчеркнул Андрющенко.

Более того, в октябре 2023 года украли в Либерии судно Smarta. С тех пор балкер стоял в порту без движения, но уже сейчас россияне его отремонтировали, покрасили, повесили туда российский флаг и переназвали с "Smarta" на "Таганрог". Как удалось выяснить, оккупанты пока только не успели закрасить его прежний идентификационный номер.

"Они его готовят к выходу. Это морской балкер, судно на 7 – 8 тысяч тонн. Каолин и руду свозят на причал, ближе к этому судну и готовят его к загрузке. Если сложить всю информацию в кучу, то все очень плохо. Без преувеличений и запугиваний, очень плохо", – подчеркнул Андрющенко.

Это означает, что россияне достигли такого уровня ремонтов в порту, что могут оперативно обновлять если не большие суда, то по крайней мере малые балкеры. Поэтому оккупанты готовы к большим перемещениям, в том числе и военных грузов.

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