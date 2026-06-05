Об этом сообщили в NGL.media.

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Что известно о приватизации земли на Львовщине?

Полиция расследует незаконную приватизацию более 23 гектаров земли возле Стрыя, которая была предназначена для строительства транспортной развязки на трассе М06 в селе Фалыш.

Поэтому государству, вероятно, придется потратить не менее 100 миллионов гривен, чтобы вернуть участок, однако место для будущего строительства зарезервировали еще в 2009 году.

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В 2017 году Станковский сельский совет утвердил новый план, который предусматривал расширение села Фалыш примерно на 130 гектаров. После этого там сформировали 177 участков и спланировали новые жилые кварталы.

Начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области Олег Береза сообщил, что всю зарезервированную территорию сельский совет передал в частную собственность.

Полиция начала расследование за злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия. Следователи отметили, что к приватизации земли, вероятно, причастен бывший сельский голова и землеустроитель Станковского сельсовета Николай Лопушанский.

В конце мая 2026 года суд во Львове арестовал 138 земельных участков, которые являются вещественными доказательствами по делу. Расследование продолжается, а подозрения пока никому не объявляли.

Другие похожие инциденты с приватизацией земли

Львовский городской совет пытается вернуть землю возле Оперного театра, которую захватила компания "Галинвест" на основании сомнительных документов. Объявили о подозрениях государственным регистраторам, которые зарегистрировали право собственности.

Горсовет планировал обустроить там большую зеленую зону со скверами, фонтанами, детскими площадками, планируют посадить более 200 деревьев. Также там запланировали строительство паркинга, укрытия.

Заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач рассказал, что в Верховном суде город выиграл дело. Сейчас община ожидает решения Западного апелляционного хозяйственного суда, где одна судья коллегии взяла самоотвод.