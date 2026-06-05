Про це повідомили в NGL.media.

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Що відомо про приватизацію землі на Львівщині?

Поліція розслідує незаконну приватизацію понад 23 гектарів землі біля Стрия, яка була призначена для будівництва транспортної розв'язки на трасі М06 у селі Фалиш.

Через це державі, ймовірно, доведеться витратити щонайменше 100 мільйонів гривень, щоб повернути ділянку, проте місце для майбутнього будівництва зарезервували ще у 2009 році.

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У 2017 році Станківська сільська рада затвердила новий план, який передбачав розширення села Фалиш приблизно на 130 гектарів. Після цього там сформували 177 ділянок і спланували нові житлові квартали.

Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза повідомив, що усю зарезервовану територію сільська рада передала у приватну власність.

Поліція розпочала розслідування за зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки. Слідчі зазначили, що до приватизації землі, ймовірно, причетний колишній сільський голова та землевпорядник Станківської сільради Микола Лопушанський.

Наприкінці травня 2026 року суд у Львові арештував 138 земельних ділянок, які є речовими доказами у справі. Розслідування триває, а підозри наразі нікому не оголошували.

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