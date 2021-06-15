Мнение не изменила: студентка, которая хотела "запретить украинский язык", извинилась

Девушка из Ирпеня с никнеймом kaleganovaa, которая попала в скандал из-за украинского языка, извинилась. Правда, утверждает, что свое мнение не изменила. Государственный язык ей не нравится.

Девушка заявила, что после своих слов начала получать угрозы. По ее словам, люди звонили ее маме и руководителю.

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Студентка извинилась

Девушка все-таки извинилась за свои слова.

Я хочу попросить прощения у всех людей, которые топят за украинский язык, без всякого фанатизма, национализма и всего остального. И не собираюсь просить прощения перед людьми неадекватными, которые пишут моей маме,

– сказала студентка.

Мнение девушка не изменила

Студентка добавила, что "ее мнение об украинском языке не изменилось". Якобы украинский ей не импонирует, поэтому в дальнейшем она будет общаться на русском.

Извинение девушки, смотрите видео: