Девушка, которая публично вручила Макрону резюме, попала на стажировку в Елисейский дворец

Студентка, которая в октябре прошлого года дала свое резюме Макрону прямо на публичной форме, таки попала на стажировку в Елисейский дворец. Она отметила, что ее действия были исключительно инициативой, а не инсценировкой.

За свои действия студентка получила волну хейта и даже угрозы смертью. Об этом пишут 20 minutes, Le Parisien і BFMTV.

Как девушке удалось попасть на стажировку в Елисейском дворце?

Во время Парижского форума мира, который состоялся 29 октября 2025 года, студентка Института политических исследований в Париже Sciences Po, подошла к Эммануэлю Макрону и обратилась с просьбой стажироваться в Елисейском дворце.

Я студентка Sciences Po и уже работала на вас во Французской торгово-промышленной палате в Марокко, когда вы приезжали в прошлом году в октябре. Я ищу стажировку,

– сказала она.

На что Макрон спросил, имеет ли она резюме, и она сразу дала его ему. Президент удивился и заметил, что она очень хорошо подготовлена.

Студентка решила попроситься на стажировку к Макрону: смотрите видео

Видео их разговора вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Недавно журналисты узнали, что студентка таки получила предложение от Елисейского дворца. Еще в ноябре она прошла собеседование, а сейчас готовится к подписанию контракта на стажировку в экономической команде Макрона. Она будет проходить в течение 5-6 месяцев.

Девушка желает остаться анонимной, ведь после обнародования видео подверглась шквалу критики и даже угрозы смерти. Она говорит, что не ожидала такого ажиотажа вокруг ситуации. Студентка надеется, что ее личная инициатива не приведет к всплеску заявок от других студентов во время следующих мероприятий президента.

