Миротворцы и "Коалиция желающих": экс-сотрудник СБУ объяснил существенную разницу

Некоторые европейские страны готовы направить в Украину свой военный контингент. Рассматривается 2 варианта: миротворцы и "Коалиция желающих".

Между ними есть существенная разница: одни из них должны размещаться на линии разграничения и выполнять свою миссию, роль же других совсем другая. Подробнее 24 Каналу объяснил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Разница между миротворцами и "Коалицией желающих" колоссальная

Ступак объяснил, что миротворцы приезжают на линию разграничения и выполняют свою миссию, когда произошло прекращение огня и подписания мирного соглашения.

В то же время "Коалиция желающих" – это попытка отправить в Украину французских и британских военных, но не на линию разграничения, а, скажем, во Львов, Днепр, Киев или Одессу.

Их миссия пока не совсем понятна. Чем они будут заниматься? На какой период времени, и кто будет это финансировать?

– отметил Иван Ступак.

Если эти военные будут патрулировать украинское воздушное пространство, защищая окрестности от Львовской области и до города Днепр, это, конечно, было бы хорошо. Но пока нет четкого понимания, что они конкретно будут делать.

Заметим! Об этом и заявлял президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Украине будут размещены силы сдерживания нескольких стран в стратегических районах, а не на линии соприкосновения.

Да и не понятно, решатся ли европейские войска поехать, к примеру, в Одессу, где продолжаются постоянные обстрелы и есть большая вероятность, что они могут не вернуться. Пока неясно, как объяснить родным французского солдата, если он погибнет во время выполнения миссии от российского удара.

Как это объяснить его матери, родителям, семье? Готовы ли они к этому?

– отметил экс-сотрудник СБУ.

По его мнению, над этими вопросами, вероятно, работают французские политики.