Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что до конца года Россия хочет увеличить свою группировку в Украине до 690 тысяч оккупантов. Они заманивают на фронт свое "население" деньгами.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что не все из условных 690 тысяч находятся непосредственно на фронте. Не менее трети – это вспомогательный персонал, который обслуживает вражескую группировку.

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Заманивают на фронт большими деньгами

Как отметил Ступак, пока единственный способ заманить россиян на фронт – платить деньги. Единовременные выплаты зависят от регионов. Они колеблются от 7500 долларов до 22000 долларов, которые платят в Москве.

Кроме того, дважды в год россияне объявляют о наборе срочников. Не секрет, чтобы через определенное время их заставляют подписывать контракт, после чего отправляют на войну. Уже на фронте были уничтожены оккупанты 2005 года рождения. Они всю жизнь прожили при Путине.

Сначала там говорили, что "деды ваевали", поэтому идите воевать. Как-то это исчезло. Потом о фашистах. Теперь уже тоже об этом не вспоминают. Пошли только деньги,

– заметил Ступак.

От увеличения количества войска, вероятнее всего, у оккупантов начнутся еще большие проблемы с обеспечением. Сейчас Кремль перебрасывает всю ответственность на регионы. Они должны обеспечивать свои подразделения.

Концептуально Кремль перекладывает ответственность на регионы. Говорят, что "вы должны обеспечивать подшефные войска там печеньем, какой-то перловкой, носками" и тому подобное,

– отметил Ступак.