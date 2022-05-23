"Стыдно за свою страну": советник России при ООН в Женеве подал в отставку
23 мая 2022 , 14:30Читати новину українською
Источник:Хилл Нойер
Советник России при ООН в Женеве Борис Бондарев подал в отставку и раскритиковал пропутинскую политику, в частности, Лаврова.
Дипломат выступил против войны России в Украине и сказал, что ему стыдно за свою страну. Об этом он написал в заявлении об увольнении, которое опубликовал правозащитник, исполнительный директор сторожевой группы ООН в Женеве Хилл Нойер.
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Мне еще никогда не было так стыдно за свою страну,
– написал российский дипломат.
В ООН призвали всех других российских дипломатов в Организации Объединенных Наций и во всем мире следовать нравственному примеру Бондарева и уйти в отставку.
Обращение российского дипломата Бондарева об отставке / Фото Хилл Ноер