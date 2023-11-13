В сети заявили, что Воздушные силы получили Су-17: Игнат сказал, правда ли это
Появились кадры полета Су-17 якобы над украинскими военными. В Воздушных силах это прокомментировали и ответили, действительно ли этот самолет появился на вооружении наших летчиков.
Отметим, что экспортное название Су-17 – Су-22. В понедельник, 13 ноября, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сказал, владеет ли информацией относительно передачи этого бомбардировщика со стороны Польши, – информирует 24 Канал.
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Появились ли Су-17 в Украине
Со слов спикера понятно, что сообщения о полетах польских Су-17 (или Су-22) над военными Вооруженных Сил пока нельзя подтвердить.
Очень любят у нас гадать на кофейной гуще. Воздушные силы рассматривают разные варианты… Что касается Су-22 или Су-17 – пока такой информации нет,
– сказал Игнат.
Спикер Воздушных сил констатировал, что бомбардировщик Су-17 советский и действительно находится на вооружении Польши. Его можно использовать для ракетных атак и переноса других видов вооружения.
Пролет Су-17 якобы над Украиной: смотрите видео из сети
Как отметил Игнат, ему известно, что Украина вела переговоры с партнерами из ближних стран по передаче всех видов авиационного вооружения, в том числе разных видов вертолетов и самолетов.
Все рассматривалось, в частности, вертолеты еще советского производства, Су-22 и все, что есть в ближних странах, для того, чтобы как можно скорее их предоставить Украине. Для Су-22 потребуется переобучение, если такое решение будет принято,
– констатировал представитель.
Добавим, что Игнат вспомнил: МиГ-29 от Польши усилили украинские бригады, однако наше государство ожидает F-16. Эти самолеты являются многоцелевыми истребителями – то есть способны выполнять разные задачи на поле боя, что крайне важно для усиления нашего превосходства в небе.