2 ключевые задачи, которые мог выполнять сбитый Су-25 возле Константиновки

Российский штурмовик Су-25 мог упасть возле Константиновки в Донецкой области. Предположительно, его сбила российская же "пе-ве-о" в результате дружественного огня.

Кадры вражеского самолета, что догорает после падения, опубликовали в сети. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко сказал 24 Каналу, что потенциально сбитый Су-25 выполнял немало задач.

Смотрите также Генерал армии сказал, как удар по аэродрому "Борисоглебск" снижает боеспособность россиян

Для чего россияне использовали Су-25

Тимочко рассказал, что есть 2 основных задачи штурмовой или армейской авиации, в частности Су-25, которые работают в пределах линии фронта:

поддержка наземных сил, то есть прикрытие от вражеской авиации;

уничтожение вражеских опорных пунктов противника в режиме реального времени.

Наземные силы редко могут проводить военные операции без соответствующей поддержки авиации или других средств, которые могут ее заменить. К примеру, беспилотники стратегического или оперативно-тактического уровней. Они, конечно, не такие эффективные, но существенно могут влиять на ход боев во фронтовой или прифронтовой зонах. Но при условии, если противник не имеет ПЗРК.

Авиация, которую сейчас использует Россия, это постсоветское наследие. Они могут какие-то отдельные узлы модифицировать, но не системно и не поставлено на промышленный поток. Проблема со штурмовой и бомбардировочной авиацией, которая работает на близких и средних радиусах действия, очень угрожающая и опасная,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Лучшее противодействие – уничтожать аэродромы и склады вглубь российской территории. А для этого необходимо получить разрешение на удары ракетами ATACMS, Storm Shadow и SCALP. Отмена ограничений позволит обезопасить Украину от оружия, которое сбрасывает российская авиация.

Обратите внимание! Существует еще одно предположение. Украинские силы могли сбить не Су-25, а российский ударный дрон С-70 "Охотник", что может быть первым случаем уничтожения этого беспилотника.