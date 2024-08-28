"Это не так просто, ведь российские пилоты тоже жить хотят": в 28 ОМБр рассказали, как сбили Су-25

Украинские военные продолжают уничтожать российские самолеты из всего доступного вооружения. Так, бойцы 28-й ОМБр сбили вражеский штурмовик Су-25 с помощью ПЗРК.

Известно, что Су-25 является носителем большого количества вооружения и несет смертельную угрозу для пехоты. О том, как удалось сбить российский штурмовик, 24 Каналу рассказал пресс-офицер 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода Евгений Алхимов.

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Что известно о сбитии российского Су-25

Алхимов рассказал, что сбивание Су-25 – сложная и кропотливая работа, где значительную роль играют быстрая реакция и навыки оператора ПЗРК.

Это не так просто, ведь российские пилоты тоже жить хотят. Они там и тепловые ловушки отстреливают, и тому подобное. Здесь играет роль не столько подготовка, сколько быстрая реакция и умение оператора ПЗРК,

– рассказал военный.

Впрочем, пока неизвестно какой именно ПЗРК было использование для того, чтобы сбить штурмовик оккупантов. Алхимов поделился, что ранее 28 ОМБр не сбивала российские самолеты и это первый подтвержденный такой случай.

Пресс-офицер отметил, что Су-25 представляют значительную угрозу для пехоты, ведь является носителем большого количества вооружения.

"Су-25 – штурмовик, на который можно установить достаточно много вооружения. Его работа – уничтожать позиции и укрепрайоны противника. Это достаточно серьезное оружие на фронте против пехоты", – поделился Алхимов.

28 ОМБр сбила российский Су-25: смотрите видео