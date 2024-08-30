Самолет уже точно ликвидирован, – летчик-инструктор о сбитии Су-25 в Донецкой области

Украинские защитники сбили российский штурмовик Су-25. Ракета могла поразить один из двигателей самолета. Когда поражен двигатель, определенные его части падают на землю, а сам самолет добирается до аэродрома.

Самолет Су-25 точно может быть уничтожен. Это 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Двигатель может быть поражен ракетой

Роман Свитан отметил, что Су-25 имеет два двигателя, которые специально расположены так, чтобы, например, ракета с инфракрасной головкой самонаведения заходила в один или другой двигатель. Во время взрыва один двигатель выходит из строя.

Самолет может доработать боевую задачу или долететь до аэродрома на одном двигателе. Также летчики могут катапультироваться.

Не исключено, что один из двигателей Су-25 был поражен ракетой. Тогда определенные части самолета и двигателя падают на землю, остаются там, а сам Су-25 добирается до аэродрома. Пилоты могут остаться живыми после катапультирования и, возможно, так и произошло в этом случае.

В видеоряде, который есть сейчас в информационном потоке, удар происходит во время отстрела тепловых ловушек. То есть немного смазывается сама картина удара. В момент удара идет отстрел тепловых ловушек, накладываются два взрыва. Поэтому думаю, что самолет точно уничтожен,

– подчеркнул военный эксперт.

Полковник запаса ВСУ предположил, что этот уничтоженный самолет Су-25 больше никогда не поднимется в воздух. Какова судьба летчиков – пока неизвестно.

Что об этом известно

Воины подразделения ПВО 28-й отдельной механизированной бригады поразили российский штурмовик Су-25. После попадания борт вспыхнул и начал падать. Судьба экипажа неизвестна.

В телеграмм-канале ОСГВ "Хортица" написали, что Су-25 сбили точным выстрелом из ПЗРК на Краматорском направлении.