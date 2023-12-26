Су-34 создавали много проблем: почему так важно сбивать эти самолеты

Украинские защитники за несколько дней уничтожили 4 российских истребителя Су-34 и 1 Су-30СМ. И это – серьезная потеря для врага в любом аспекте.

Об этом 24 Каналу заявил авиационный эксперт Валерий Романенко, отметив, что всего с начала полномасштабной войны россияне потеряли 26 самолетов типа Су-34. Он добавил, что стоимость такого самолета по ценам 2014 года без вооружения – 1 миллиард рублей или 26 миллионов долларов.

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Каждая ракета на борту истребителя стоит по 1 миллиону долларов, а подготовка одного пилота – 2 – 3 миллиона долларов. Поэтому так российская армия потеряла не менее 120 – 130 миллионов долларов.

Проблемы для врага

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул, что к сбитию авиации оккупантов может быть причастен ЗРК Patriot. Но такой ЗРК может значительно сократить возможности ударов КАБами по передовой.

Это самый важный момент, потому что от всех действий российской авиации наши Сухопутные войска больше всего страдали от массированных сбросов КАБов,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Захватчики обнаглели до того, что подвешивают под крылья Су-34 по 4 управляемых авиабомбы. Их россияне сбрасывают конвейером.

Теперь оккупанты будут вынуждены разрабатывать сложные операции, чтобы прикрывать свою авиацию средствами РЭБ и дополнительно собирать разведывательную информацию. Также врагу придется держать в воздухе самолеты с противорадарными ракетами.

"Раньше конвейер как работал: сбросил бомбы, приземлился, новые подвесили, заправили, полетел. Они могли выдержать темп 100 сбросов на отдельном участке в день. А здесь придется снизить в десятки раз по меньшей мере", – отметил Валерий Романенко.

Самое слабое место российской авиации, по словам авиационного эксперта, это противодействие противовоздушной обороне. Несмотря на то, что россияне направили миллиарды долларов на разработку станции РЭБ "Хибины", установленной на истребителе, она оказалась недейственной против дальнобойных ЗРК.

Почему Су-34 сложно сбить

Самолеты как Су-34 не подходят в зону поражения. Истребители могут сбрасывать управляемые авиационные бомбы в 50 километрах от линии фронта. Они могут поражать объекты в 20 километрах от передовой. То есть, в целом такое оружие имеет дальность полета до 70 километров.

Такие бомбардировщики сложно поразить, ведь зенитные комплексы, находящиеся на вооружении в Сухопутных войсках ВСУ, могут бить не больше чем на 40 километров. И работают они на небольшие высоты.

"Россияне сбрасывают эти КАБы с высоты от 8 до 14 тысяч метров. Чем больше высота – тем дальше оно летит", – сказал Романенко.

Поэтому для того, чтобы ударить по вражеским самолетам, приходится привлекать ЗРК Воздушных сил ВСУ. Подтягивать их поближе к линии фронта опасно, ведь на небольшом расстоянии от передовой их может уничтожить российская артиллерия.

Россия теряет авиацию