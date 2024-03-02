В ВСУ рассказали, как Россия адаптируется к постоянным потерям авиации

Уничтожение украинскими военными российских самолетов Су-34 побуждает оккупантов к изменению тактики авиационных ударов. Об этом утверждают в Силах обороны.

Недавно украинские воины уничтожили очередной Су-34 России, что заставляет агрессора пересматривать свои планы использования авиации. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на слова Ильи Евлаша, начальника пресс-службы ОСГВ "Хортица", в эфире национального телемарафона.

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Враг не сдается, но меняет методы

Евлаш отметил, что, несмотря на потери, российская армия продолжает использовать свою авиацию. Однако может несколько корректировать тактику и количество авиаударов.

"Возможно, они перейдут на устаревшие модели самолетов, например Су-25, или привлекут армейскую авиацию. Наша задача – усложнить им использование авиации настолько, чтобы они чувствовали максимальный дискомфорт", – подчеркнул он.

Враг не прекращает авиационные атаки, но мы заставляем их переосмысливать свои действия и искать новые подходы,

– добавил Евлаш.

По словам спикера, украинские защитники постоянно совершенствуют методы противодействия вражеской авиации, что является ключевым аспектом сдерживания агрессора и снижения эффективности его авиаударов.

Больше об успехах Украины

За последние две недели произошло уничтожение значительного количества российских самолетов, что свидетельствует о высокой эффективности украинской противовоздушной обороны. Среди сбитых авиасуден – истребители-бомбардировщики Су-34 и истребитель Су-35, которые считаются одними из ключевых элементов российской тактической авиации.

После потери немалого количества самолетов, включая редкий А-50, который обеспечивает радиолокационное обнаружение и управление, российские военные испытывают давление и необходимость менять тактику. Ущерб существенно влияют на способность российских сухопутных войск проводить операции.

По данным британской разведки, Россия может пытаться расконсервировать самолеты А-50, чтобы компенсировать потери и продолжить разведывательную деятельность. Очевидно, это вызвано именно необходимостью поддержки сухопутных войск и обеспечением их координации.

В то же время на Юге Украины наблюдается снижение количества вылетов российской авиации, что может быть связано с повышением рисков для вражеских пилотов. Наталья Гуменюк, начальница пресс-центра Сил обороны Юга, сообщила об уменьшении количества тактической авиации, что также подтверждает изменение тактики врага.

Собственно, российские самолеты, которые пытались нанести удар с неба, были вынуждены отступить из-за угрозы поражения украинской ПВО. Это демонстрирует высокий уровень готовности и эффективности украинских защитников неба, которые постоянно совершенствуют свои средства борьбы с вражеской авиацией.