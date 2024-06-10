Путин бесится из-за удара по Су-57, реакция в Кремле горячая, – Юсов

Главное управление разведки 8 июня нанесло удар по аэродрому в Астраханской области, где были размещены самолеты Су-57. Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил факт поражения новейших российских истребителей и рассказал о реакции кремля на удачную операцию украинских спецслужб.

Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что в ГУР пока могут лишь констатировать факт поражения самолетов Су-57, передает 24 Канал. Подробностей относительно самой операции пока нет.

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Кремль пылает от новости о поражении Су-57

По словам Андрея Юсова, поражения российских самолетов – это замечательные новости.

Путин действительно бесится, и есть информация, что реакция в Кремле действительно очень горячая и ощутимая. Су-57 они пытались тщательно прятать и оберегать. Собственно, в воздушное пространство Украины те Су-57 так и не попадали. Россияне боялись их сбивания. В конце концов известно, что Россия завышала характеристики с целью продажи и присутствия на международном рынке вооружений,

– говорит Юсов.

Впрочем, несмотря на все меры безопасности, враги не уберегли свой новейший самолет. Тем не менее по словам представителя, они их действительно использовались для нанесения ракетных ударов по украинским гражданским объектам, по мирной инфраструктуре. Поэтому вполне заслуженно состоялась такая кара для них.

Также Андрей Юсов добавил, что есть информация о поражении двух Су-57 и погибших и раненых оккупантов, которые были в момент удара в аэропорту. По его мнению, вполне справедливо, что с военными объектами и самолетами, которые участвуют в геноциде и бьют по нашим мирным городам и гражданской инфраструктуре, случаются такие вещи на территории России, далеко от украинской границы.

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