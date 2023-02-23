Суд арестовал имущество и активы Оксаны Марченко на сумасшедшую сумму

По материалам СБУ суд наложил арест на корпоративные права и имущество Оксаны Марченко. К слову, бывшую телеведущую подозревают в финансировании российских оккупационных группировок.

Субъекты хозяйствования, проводившие финансовые операции в пользу России, принадлежат супруге кума Путина. По результатам следствия компании Марченко перечисляли средства на Росгвардию и МВД России.

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Какое имущество Марченко попало под арест

Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 миллиарда гривен. Речь идет о пакетах по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.

Кроме того, суд арестовал 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей. Под арестом оказались активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Среди них киевские компании:

"Терра-Инвест",

"Укркапитал",

"Спорт-тур".

Именно они основали фирму по законам России, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД России в оккупированном Крыму, а также уплачивала "налоги" в российский бюджет.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила Оксане Марченко о подозрении по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Если вина по этой статье будет доказана, то ей грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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