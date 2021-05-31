Суд в Беларуси не удовлетворил жалобу на арест девушки Протасевича

Минский суд признал законным задержание в Беларуси россиянки Софии Сапеги. Служители Фемиды отказались рассматривать жалобу на такое решение.

31 мая задержанной планируют объявить обвинение по 3 статьям по "организации беспорядков". Об этом заявил адвокат девушки Романа Протасевича Александр Филинанович.

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Заседание закрыто, поэтому без комментариев. Защита будет добиваться судебной проверки законности задержания,

– рассказал адвокат.

Отметим, ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей говорил, что Сапегу могут помиловать, поскольку она – гражданка России.

Дело Сапеги

По предварительным данным, девушку подозревают в:

организации массовых беспорядков,

организации действий, грубо нарушающих общественный порядок,

разжигании социальной ненависти к силовикам.

Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Главное о задержании Протасевича и его девушки