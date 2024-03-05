Суд Гааги выдал ордер на арест командующего Черноморского флота России

Суд Гааги принял решение в отношении некоторых представителей военного руководства России. В частности, речь идет о командующем Черноморского флота России Викторе Соколове и командующем авиацией Сергее Кобылаше.

Суд Гааги выдал ордера на аресты российских командующих. Причиной стали преступления, совершенные по меньшей мере с 10 октября 2022 года до примерно 9 марта 2023 года.

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Что о них известно

Кобылаш Сергей Иванович, рожденный 1 апреля 1965 года, генерал-лейтенант Вооруженных сил России, который в соответствующее время был командующим Дальней авиации Воздушно-космических сил, и Соколов Виктор Кинолаевич, 4 апреля 1962 года рождения, адмирал Военно-морского флота России, который в этот период был командующим Черноморского флота.

Они несут ответственность за военное преступление в виде нападения на гражданские объекты, причинении чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или повреждения гражданских объектов, а также преступление против человечности в виде бесчеловечных действий. Кроме этого, существуют основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления.

Содержание ордеров выдается "тайным", чтобы защитить свидетелей и гарантировать расследование.

Суд Гааги выдал ордер на арест Путина