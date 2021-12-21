Суд избрал меру пресечения депутату, который под Черниговом насмерть сбил велосипедиста

В Черниговской области 18 декабря депутат городского совета попал в ДТП. Его машина сбила велосипедиста.

Более того, водитель после этого еще и пытался убежать. 20 декабря политику избрали меру пресечения.

В этот же день Депутату, который насмерть сбил велосипедиста под Черниговом, объявили о подозрении

Смертельная авария с велосипедистом на Черниговщине: водителю избрали меру пресечения

Депутат Бахмачского городского совета Виктор Мищук, как стало известно утром 20 декабря, официально является подозреваемым в совершении ДТП.

Следствие считает, что политик 18 декабря на улице Батуринской в ​​Бахмаче сбил велосипедиста.

Врачи не смогли спасти тому жизнь из-за сложных травм.

тому жизнь из-за сложных травм. Тем временем депутат пытался сбежать, но въехал в кювет.

Суд уже избрал меру пресечения Мищуку. Подозреваемый 60 дней будет находится в СИЗО без права внесения залога.

Депутат на заседании, заметим, признал , что сбил человека.

, что сбил человека. Но возразил, что на момент аварии был нетрезвым.

Напомним, пройти проверку на состояние опьянения на месте аварии водитель отказался.

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