Суд избрал меру пресечения кандидату-"клону" "слуги" Войцеховского на довыборах в Раду

В Черкасской области кандидата-двойника Виталия Войцеховского отправили под ночной домашний арест. Мужчина специально сменил имя и фамилию, чтобы принять участие в выборах "клоном" "слуги народа".

Такое решение принял Золотоношский горрайонный суд Черкасской области еще 14 октября.

Ранее ЦИК зарегистрировал "двойника" кандидата от "Слуги народа" на довыборы в Верховную Раду

Промежуточные выборы в парламент проведут 31 октября

В документе отметили, что промежуточные выборы в Верховную Раду в Черкасской области проведут 31 октября. Еще 10 сентября ЦИК зарегистрировала кандидатом Золотоношского городского главу Виталия Войцеховского.

Подозреваемый специально переделал автобиографию

Следователи говорят, что подозреваемого подговорили изменить имя и фамилию, чтобы вмешаться в выборы. Более того, в своей автобиографии он указал должность и место работы как глава Общественного союза "Золотоношский Общественный Городской Совет". Это созвучно с местом работы Войцеховского.

Действия подозреваемого квалифицировали как препятствование свободному волеизъявлению избирателей и другому субъекту избирательного процесса, по предварительному сговору группой лиц. Мужчине грозит

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Ранее отменили регистрацию еще 2 кандидатов-двойников

Отметим, что ранее ЦИК отменил регистрацию еще двух кандидатов на выборах – Юрия Колыхаева и Геннадия Лагуты. Они являются тезками других претендентов на мандат. 31 октября за новых нардепов будут голосовать в 184 и 197 избирательных округах.

Выборы в Черкасской области проводят, поскольку сразу двое нардепов сложили мандаты – Александр Скичко стал главой Черкасской ОГА, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.