Суд в Минске отклонил жалобу о задержании Сапеги

Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на задержание девушки Романа Протасевича Софии Сапеги. Ее адвокату даже не показали все документы производства.
Адвокат Сапеги Александр Филанович рассказал, что заседание проходило в закрытом режиме. Этого требуют нормы белорусского законодательства.
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Адвокату не показали документы дела
Адвокат подчеркнул, что до сих пор не ознакомился с документами, касающимися задержания. В суде их не было.
Это решение защита также может обжаловать, на это есть 24 часа,
– сказал Филанович.
Что известно о задержании Сапеги и Протасевича
- 23 мая пассажирский самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в аэропорту Минска. Экипаж получил сообщение о минировании, хотя взрывчатку так и не нашли.
- На борту находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Обоих задержали. Кстати, журналист заметил слежку еще перед вылетом из Афин.
- Сапегу взяли под стражу. Ей "приписывают" 3 уголовных производства: организацию групповых действий, нарушающих общественный порядок; организацию массовых беспорядков; разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Девушке грозит 12 лет тюрьмы.
- Мать Протасевича сообщала, что ее сын находится в больнице. Белорусские власти опубликовали видео, на котором Протасевич говорит, что все хорошо и на самом деле он якобы в СИЗО. Хотя на видео видны синяки на лице активиста.