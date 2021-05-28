Суд в Минске отклонил жалобу о задержании Сапеги

Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на задержание девушки Романа Протасевича Софии Сапеги. Ее адвокату даже не показали все документы производства.

Адвокат Сапеги Александр Филанович рассказал, что заседание проходило в закрытом режиме. Этого требуют нормы белорусского законодательства.

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Адвокату не показали документы дела

Адвокат подчеркнул, что до сих пор не ознакомился с документами, касающимися задержания. В суде их не было.

Это решение защита также может обжаловать, на это есть 24 часа,

– сказал Филанович.

Что известно о задержании Сапеги и Протасевича