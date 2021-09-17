Суд в Молдове не одобрил экстрадицию Чауса, хотя тот уже в Украине

Молдавский суд не удовлетворил просьбу украинской прокуратуры об экстрадиции бывшего судьи Николая Чауса. Он с августа 2021 года находится под домашним арестом в Украине.

О решении суда Молдовы касательно Чауса издание сообщает со ссылкой на слова адвоката экс-судьи Александра Вишневого и пресс-службы Национального антикоррупционного бюро.

Читайте также Дает показания, чтобы выторговать режим домашнего ареста, – Фесенко о Чаусе

Решение суда Молдовы об экстрадиции Чауса

Суд в Молдове 14 сентября не удовлетворил просьбу прокуратуры Украины, в которой говорилось об экстрадиции экс-судьи Николая Чауса. Он с августа 2021 года находится под домашним арестом в Украине.

В НАБУ отметили, что пока не видят влияния решения суда Молдовы на расследование НАБУ по факту получения Чаусом взятки.

Судью разыскивали и обнаружили на территории Украины, задержали и избрали ему меру пресечения – все согласно Уголовному процессуальному кодексу,

– отметили в агентстве.

В то же время защитник Чауса заявил, что мотивация суда Кишинева пока еще неизвестна.

Дело Чауса: что известно