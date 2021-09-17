Суд в Молдове не одобрил экстрадицию Чауса, хотя тот уже в Украине
Источник:"Украинская правда"
Молдавский суд не удовлетворил просьбу украинской прокуратуры об экстрадиции бывшего судьи Николая Чауса. Он с августа 2021 года находится под домашним арестом в Украине.
О решении суда Молдовы касательно Чауса издание сообщает со ссылкой на слова адвоката экс-судьи Александра Вишневого и пресс-службы Национального антикоррупционного бюро.
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Решение суда Молдовы об экстрадиции Чауса
Суд в Молдове 14 сентября не удовлетворил просьбу прокуратуры Украины, в которой говорилось об экстрадиции экс-судьи Николая Чауса. Он с августа 2021 года находится под домашним арестом в Украине.
В НАБУ отметили, что пока не видят влияния решения суда Молдовы на расследование НАБУ по факту получения Чаусом взятки.
Судью разыскивали и обнаружили на территории Украины, задержали и избрали ему меру пресечения – все согласно Уголовному процессуальному кодексу,
– отметили в агентстве.
В то же время защитник Чауса заявил, что мотивация суда Кишинева пока еще неизвестна.
Дело Чауса: что известно
- Бывший судья Николай Чаус в 2016 году получил взятку в размере 150 тысяч долларов.
- После этого он сбежал в Молдову и просил политического убежища, однако получил отказ.
- Адвокат Чауса в апреле 2021 года рассказал, что экс-судью на самом деле похитили, а в июле его нашли в одном из сел Винницкой области.
- 6 августа НАБУ и САП завершили расследование относительно Чауса. А 4 августа ВАКС избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Впоследствии меру пресечения продлили еще на 2 месяца.