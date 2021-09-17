Про рішення суду Молдови щодо Чауса видання повідомляє з посиланням на слова адвоката екссудді Олександра Вишневого та пресслужби Національного антикорупційного бюро.

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Рішення суду Молдови щодо екстрадиції Чауса

Суд у Молдові 14 вересня не задовольнив прохання прокуратури України, в якому йшлося про екстрадицію екссудді Миколи Чауса. Він зі серпня 2021 року перебуває під домашнім арештом в Україні.

У НАБУ зазначили, що наразі не вбачають впливу рішення суду Молдови на розслідування НАБУ за фактом отримання Чаусом хабар.

Суддю розшукували та виявили на території України, затримали та обрали йому запобіжний захід – все згідно з Кримінальним процесуальним кодексом,

– наголосили в агентстві.

Водночас захисник Чауса заявив, що мотивація суду Кишинева поки ще невідома.

Справа Чауса: що відомо