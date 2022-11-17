"Бук", из которого сбили самолет рейса MH17, после крушения вывезли в Россию

Гаагский суд постановил, что малазийский самолет рейса MH17 в июле 2014 года был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Ракету запустили со стороны оккупированного села Первомайское.

Судья заявил, что ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет, отправили на линию фронта, где он был использован бойцами так называемой "ДНР". Это и повлекло за собой катастрофу.

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Пытались скрыть преступление

Гаагский суд заявил, что ЗРК "Бук", из которого был сбит MH17, привезли в "ДНР" из России, а затем вывезли обратно, чтобы скрыть следы преступления. Также официально зафиксировано, что Россия поставляла оружие и финансировала террористическую организацию "ДНР".

Кто конкретно дал команду о запуске ракеты – неизвестно. Суд установил, что Олег Пулатов занимался исполнением обязанностей по организации коридора, которым "Бук" вывезли. Гиркин и Харченко давали указания и вели переговоры с так называемой "ЛНР" и ответственными лицами в Москве.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью. Он выполнял рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия). Все пассажиры и экипаж погибли – 298 человек. Большинство из них были гражданами Нидерландов.

Общая сумма компенсации для родственников жертв авиакатастрофы составит более 16 миллионов евро.

Кстати, президент Владимир Зеленский отреагировал на первые приговоры по MH17. Он подчеркнул, что это очень важное решение, но на скамье подсудимых должны быть заказчики. Безнаказанность приведет к новым схожим преступлениям.

Суд над донецкими боевиками: что известно

Суд признал Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко причастными к катастрофе MH17.

Их приговорили к пожизненному заключению. Впрочем, приговор боевикам был оглашен заочно, ведь они до сих пор на свободе.

Также их обязали выплатить компенсацию семьям погибших. Полная сумма выплат составит 16 миллионов евро.

Еще одного подозреваемого, россиянина Пулатова, оправдали.

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