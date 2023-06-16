Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог Рамиз Юнус. По его словам, судилище над украинскими военными – это еще одно военное преступление России. Сейчас нужно максимально холодно и четко все задокументировать и передать в Международный уголовный суд.

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Как Украина должна отреагировать на это судилище

Как подчеркнул Юнус, нужно предпринять абсолютно зеркальные ответные меры, чтобы россияне понимали, что "в эту игру можно играть вдвоем". Но будет одна принципиальная разница. Украинские военные защищали свою землю, а российские оккупанты – пришли на чужую.

С вашей стороны все должно быть столь грамотно в международно-правовой плоскости с соблюдением прав пленных, чтобы мир увидел разницу. Мучительно здесь реагировать не нужно, а стоит продемонстрировать силу,

– заметил Юнус.

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Следует отреагировать четко и жестко. А параллельно – работать над освобождением украинских пленных, которых "судят" в Ростове. Следовало бы подключить и президента Турции Реджепа Эрдогана, и генсека ООН Антониу Гутерреша.

Не сомневаюсь, что этих мужчин и женщин обменяют. А удивляться действиям России не нужно. Вы знаете, с кем имеете дело. Надо показывать силу. Они должны знать, что вы тоже можете это делать,

– подчеркнул Юнус.

Судилище над украинскими пленниками в России: коротко