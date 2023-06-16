Про це 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус. За його словами, судилище над українськими військовими – це ще один воєнний злочин Росії. Зараз потрібно максимально холодно та чітко це все задокументувати та передати в Міжнародний кримінальний суд.

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Як Україна має відреагувати на це судилище

Як наголосив Юнус, потрібно зробити абсолютно дзеркальні заходи у відповідь, щоб росіяни розуміли, що "в цю гру можна грати удвох". Але буде одна принципова різниця. Українські військові захищали свою землю, а російські окупанти – прийшли на чужу.

З вашого боку все має бути настільки грамотно в міжнародно-правовій площині зі зберіганням прав полонених, щоб світ побачив різницю. Болісно тут реагувати не потрібно, а варто продемонструвати силу,

– зауважив Юнус.

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Потрібно відреагувати чітко та жорстко. А паралельно – працювати над визволенням українських полонених, яких "судять" в Ростові. Варто було б підключити і президента Туреччини Реджепа Ердогана, і генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Не сумніваюся, що цих чоловіків та жінок зрештою обміняють. А дивуватися діям Росії не потрібно. Ви знаєте, з ким маєте справу. Треба показувати силу. Вони мають знати, що ви теж можете це робити,

– наголосив Юнус.

Судилище над українськими полоненими в Росії: коротко