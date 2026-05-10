В Луцке суд оштрафовал работника ТЦК, который травмировал беременную женщину
- Работник ТЦК в Луцке был оштрафован за наезд на беременную женщину, которая пыталась помешать мобилизации своего мужа.
- Суд обязал водителя уплатить штраф в размере 3400 гривен и 665 гривен судебного сбора за нарушение правил дорожного движения.
Суд в Луцке принял решение в отношении работника ТЦК, который сбил беременную женщину во время проведения мобилизационных мероприятий. Она получила травмы и гематомы.
Суд назначил водителю уплатить штраф. Об этом сообщают "Волынские новости".
Каким был приговор суда?
30 марта работники ТЦК СП пытались посадить мужчину в служебный бус, используя физическую силу. Военнослужащие пыталась вручить повестку лучанину, который нарушил воинский учет с 9 января 2026 и с начала полномасштабного вторжения не проходил военно-врачебную комиссию.
Он пытался убежать от работников ТЦК. Беременная жена этого мужчины пыталась остановить ситуацию, но когда автомобиль тронулся, она упала на асфальт. Медики установили угрозу прерывания беременности, а также зафиксировали у нее острую реакцию на стресс.
После аварии водитель Fiat Scudo уехал с места происшествия, не остановившись, чтобы оказать помощь. Патрульная полиция составила на мужчину протоколы по двум статьям: 124 КУоАП – "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП" и 122-4 КУоАП – "Оставление места ДТП".
На судебном заседании Орест Б. признал вину и просил суд строго его не наказывать. После рассмотрения доказательств и объяснений ему назначили штраф в размере 3400 гривен и обязали уплатить 665 гривен судебного сбора.
Что известно об инциденте с ТЦК в Луцке?
В 08:00 30 марта в Луцке беременная женщина пострадала во время инцидента, когда пыталась помешать работникам ТЦК мобилизовать своего мужа.
По информации пресс-службы Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, возле жилого комплекса "Атлант" женщина упала на асфальт и получила гематомы и ссадины лица и рук.
Женщина находилась на 17 неделе беременности. Врачи констатировали угрозу прерывания беременности и доставили ее в медицинское учреждение для осмотра и оказания помощи.
Сейчас ее муж проходит военно-врачебную комиссию для определения степени годности к службе.
Что известно о других сканадальных новостях из ТЦК?
9 мая возле 2-го отдела Хустского РТЦК и СП в Межгорье произошла стрельба. Конфликт произошел после мобилизации местного представителя ромской общины. Возле здания собралось около 30 человек. Толпа начала выламывать двери и пыталась прорваться внутрь ТЦК.
В Одессе произошел резонансный инцидент с военным, который ранее находился в российском плену. По словам мужчины, его силой затолкали в микроавтобус люди в форме, избили и выбросили из авто. В территориальном центре комплектования Одесской области заявили о проверке и отметили, что причастность их представителей еще не установлена.
30 апреля вблизи населенного пункта Княжа Звенигородского района произошло ДТП. На дороге столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли три человека – один гражданский мужчина и двое военнослужащих Звенигородского РТЦК и СП. Еще один военнослужащий и гражданский были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.
Сотрудники СБУ и прокуратуры Киевской области 29 апреля задержали представителей одного из ТКЦ Белой Церкви. Вероятно, речь идет о расследовании коррупционных схем. У фигурантов дела провели розыск.