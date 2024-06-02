"Я не против, но общественности будет трудно выдержать": Трамп заявил, что готов к тюрьме

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что "не против" отбыть наказание в тюрьме. Впрочем, он убежден, что "общественности будет трудно это выдержать".

Такое заявление Трамп сделал в интервью американскому каналу. Напомним, что бывшего президента США признали виновным по 34 пунктам обвинения.

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Трамп заявил, что "не против" заключения в тюрьму

Трамп в интервью заявил, что "не против" заключения, а также готов находиться под домашним арестом по обвинениям в фальсификации деловой документации. Экс-президент США отметил, что готов к тюрьме.

Я спокойно к этому отношусь. Я видел, как один из моих адвокатов на днях по телевидению сказал: "О нет, вы же не хотите так поступить с президентом". Я ответил: "Не надо ни о чем просить",

– заявил Трамп.

В то же время бывший президент США считает, что его заключение будет "трудно выдержать общественности". Он убежден, что это станет "переломным моментом", однако подробнее объяснять свои слова не стал.

В чем обвиняют Трампа

. Дональд Трамп стал первым экс-президентом США, которого официально осудили за felony crime – тяжкие уголовные преступления. Суд объявит приговор 11 июля 2024 года. Трампа могут приговорить к испытательному сроку или до 4 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения с максимальным сроком до 20 лет. Впрочем, даже из тюрьмы Трамп может вести принять участие в выборах.

Дональда Трампа признали виновным по делу о финансовых махинациях при выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. В частности, Дэниел заявила, что имела сексуальный контакт с Трампом в 2006 году, когда он был женат на Мелании. В то же время экс-президент США отрицает свои сексуальные связи с порноактрисой.

В суде заявили, что во время выборов в 2016 году Трамп заплатил порнозвезде за молчание, и поэтому фальсифицировал отчетности, чтобы скрыть выплату денег. Прокуроры также заявляют, что Трамп заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов за молчание.