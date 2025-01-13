Суд по делу об убийстве Ирины Фарион: Зинченко усилили меры безопасности

Адвокат подозреваемого в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион Вячеслава Зинченко просил суд усилить меры безопасности для его клиента. В конце концов судьи удовлетворили это ходатайство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно об усилении мер безопасности для Зинченко

Адвокат Зинченко Юрий Немировский просил суд обеспечить дополнительную защиту для подсудимого при доставке его в помещение суда и из него. Потребность такой защиты адвокат объяснял угрозами Зинченко в соцсетях.

Мы понимаем, что в СИЗО ему ничего не угрожает. Но в угрозе четко звучало: я его убью в момент выхода из автозака,

– сказал Немировский.

В конце концов судьи постановили удовлетворить ходатайство о защите Зинченко. Соответствующее решение зачитал судья.

"Коллегия судей постановила обязать командира воинской части 3002 усилить меры по обеспечению мер безопасности Зинченко. Постановление обжалованию не подлежит", – подчеркнул судья.

После этого судьи объявили перерыв в заседании до 13 февраля 2025 года.

К слову, дочь Ирины Фарион София Лицо подала заявление о гражданском иске в суд о получении моральной компенсации от подозреваемого в убийстве ее мамы. Сумма, которую Лицо запрашивает от Зинченко, составляет 15 миллионов гривен.