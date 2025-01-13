Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми "Зустріне снайпер на виході із суду": захист Зінченка заявив про погрози обвинуваченому

Що відомо про посилення заходів безпеки для Зінченка

Адвокат Зінченка Юрій Немировський просив суд забезпечити додатковий захист для підсудного під час доправленні його до приміщення суду і з нього. Потребу такого захисту адвокат пояснював погрозами Зінченку у соцмережах.

Ми розуміємо, що у СІЗО йому нічого не загрожує. Але у погрозі чітко звучало: я його вб’ю в момент виходу з автозака,

– сказав Немировський.

Зрештою судді постановили задовольнити клопотання про захист Зінченка. Відповідне рішення зачитав суддя.

"Колегія суддів постановила зобов'язати командира військової частини 3002 посилити заходи з забезпечення заходів безпеки Зінченка. Ухвала оскарженню не підлягає", – наголосив суддя.

Після цього судді оголосили перерву у засіданні до 13 лютого 2025 року.

До слова, донька Ірини Фаріон Софія Особа подала заяву про цивільний позов до суду щодо отримання моральної компенсації від підозрюваного у вбивстві її мами. Сума, яку Особа запрошує від Зінченка, становить 15 мільйонів гривень.