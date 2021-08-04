На это обратил внимание журналист Юрий Бутусов. Он заметил, что, вероятно, будут охранять сообща.

Важно Экс-судье Николаю Чаусу избрали меру пресечения

Имеет значение ближайшее окружение охраны, которая непосредственно контролирует обстановку в квартире. Чтобы контролировать кто и как общается с беглецом, и чтобы не допустить новый побег,

– написал Бутусов.

Также журналист удивился из-за мягкого решения суда. Он напомнил, что в марте 2017 года Чауса тоже отправляли под домашний арест. Собственно, тогда он и сбежал из квартиры.

Обратите внимание! Ранее Бутусов утверждал, что Чауса уволили по плану, разработанному в Офисе Президента. Судья якобы находился на базе управления разведки Минобороны и согласился сотрудничать с ОП во гарантию передачи его дела в СБУ от НАБУ. Таким образом Чаус, мол, избежал бы уголовной ответственности за коррупцию.

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