На это обратил внимание журналист Юрий Бутусов. Он заметил, что, вероятно, будут охранять сообща.
Важно Экс-судье Николаю Чаусу избрали меру пресечения
Имеет значение ближайшее окружение охраны, которая непосредственно контролирует обстановку в квартире. Чтобы контролировать кто и как общается с беглецом, и чтобы не допустить новый побег,
– написал Бутусов.
Также журналист удивился из-за мягкого решения суда. Он напомнил, что в марте 2017 года Чауса тоже отправляли под домашний арест. Собственно, тогда он и сбежал из квартиры.
Что надо знать о деле Чауса
- Бывшего судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса в 2016 году задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов.
- После этого он бежал в Молдову и даже просил там политического убежища.
- В апреле 2021 года адвокаты Чауса заявили о его похищении посреди Кишинева.
- Позже в анонимных телеграм-каналах появились видеозаписи предполагаемого похищения и фото Чауса со следами побоев.
- В конце июля Чаус пришел к зданию сельского совета в Винницкой области. Из полиции его забрала СБУ.
- Однако судья является подозреваемым также по делу, которое расследует НАБУ. Поэтому детективам пришлось устроить погоню за авто СБУ.
- 3 августа Чаус задержали детективы НАБУ в больнице "Феофания".