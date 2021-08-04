На це звернув увагу журналіст Юрій Бутусов. Він зауважив, що, ймовірно, охоронятимуть спільно.
Важливо Екссудді Миколі Чаусу обрали запобіжний захід
Має значення найближче оточення охорони, яка безпосередньо контролює обстановку в квартирі. Щоб контролювати хто і як спілкується з втікачем, і щоб не допустити нову втечу,
– написав Бутусов.
Також журналіст здивувався через м'яке рішення суду. Він нагадав, що у березні 2017 року Чауса теж відправляли під домашній арешт. Власне, тоді він і втік з квартири.
Що треба знати про справу Чауса
- Колишнього суддю Дніпровського районного суду міста Києва Миколу Чауса у 2016 році затримали на отриманні хабаря в 150 тисяч доларів.
- Після цього він втік у Молдову та навіть просив там політичного притулку.
- У квітні 2021 року адвокати Чауса заявили про його викрадення посеред Кишинева.
- Пізніше в анонімних телеграм-каналах з'явилися відеозаписи ймовірного викрадення і фото Чауса зі слідами побоїв.
- Наприкінці липня Чаус прийшов до будівлі сільської ради у Вінницькій області. З поліції його забрала СБУ.
- Однак суддя є підозрюваним також у справі, яку розслідує НАБУ. Тому детективам довелося влаштувати погоню за авто СБУ.
- 3 серпня Чаус затримали детективи НАБУ в лікарні "Феофанія".