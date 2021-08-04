На це звернув увагу журналіст Юрій Бутусов. Він зауважив, що, ймовірно, охоронятимуть спільно.

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Має значення найближче оточення охорони, яка безпосередньо контролює обстановку в квартирі. Щоб контролювати хто і як спілкується з втікачем, і щоб не допустити нову втечу,

– написав Бутусов.

Також журналіст здивувався через м'яке рішення суду. Він нагадав, що у березні 2017 року Чауса теж відправляли під домашній арешт. Власне, тоді він і втік з квартири.

Зверніть увагу! Раніше Бутусов стверджував, що Чауса звільнили за планом, розробленим в Офісі Президента. Суддя нібито перебував на базі управління розвідки Міноборони та погодився співпрацювати з ОП під гарантію передачі його справи в СБУ від НАБУ. Таким чином Чаус, мовляв, уникнув би кримінальної відповідальності за корупцію.

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