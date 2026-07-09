Суд определил меру пресечения второму подозреваемому по делу об убийстве Березовской

9 июля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения второму подозреваемому по делу об убийстве Анастасии Березовской. Виталия Жиковича поместили под стражу без права освобождения под залог.

Об этом сообщило Суспильное.

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Что решил суд?

Вторым подозреваемым является бывший сотрудник правоохранительных органов Виталий Жикович. По словам прокурора, он является уроженцем Азербайджана.

Сторона обвинения настаивала на применении меры пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу на 60 суток без права внесения залога. Сторона защиты просила суд применить круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Адвокат подозреваемого Анатолий Иванов заявил, что его подзащитный не признает свою вину. По его словам, Жикович знаком с другим фигурантом дела Владиславом Реутом, потому что они "работали на защиту Украины".

Иванов также рассказал журналистам, что в 2014 году Жикович был в "Правом секторе", а в 2022 году добровольно вступил в территориальную оборону. Впоследствии он проходил службу в СБУ, откуда был уволен.

Адвокат прокомментировал слова правоохранителей о подвальном помещении в доме Жиковича, которое назвали возможной "комнатой пыток". По словам Иванова, подвал служил укрытием во время атак, а найденные топор и лопата предназначались для того, чтобы в случае разрушения здания люди могли "откопаться" из-под завалов.

Напомним, 7 июля в Киевской области было найдено тело Анастасии Березовской. Правоохранители подозревают ее в покушении на убийство семьи в Монако.

В ходе следствия они установили ее контакты и маршруты, в том числе общение с бывшим правоохранителем и действующим сотрудником ГУР МОУ. Последнему, Владиславу Реуту, суд также избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.