Суд оставил Коломойского в СИЗО и назначил ему медицинское обследование
Источник:"Громадське"
Шевченковский суд Киева оставил олигарха Игоря Коломойского под стражей и назначил медицинское обследование. Соответствующее решение было принято 24 октября.
Адвокаты олигарха Игоря Коломойского ранее сообщали, что его лишили доступа к жизненно важным лекарствам. Поэтому защита подавала апелляцию об изменении меры пресечения на домашний арест, однако суд решил оставить его в СИЗО.
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У Коломойского панкреатит и диабет
Наличие соответствующих диагнозов олигарх подтвердил в зале суда. Также он заявил, что не получает необходимого лечения на постоянной основе.
Адвокаты попросили о проведении независимого медицинского обследования. Также сторона защиты сообщила, что клиент может нуждаться в операции из-за камней в почках.
Сторона обвинения настаивала, что следствие еще не завершило необходимые процессуальные действия. Также они говорили о вероятном давлении на свидетелей.
Дело Коломойского: последние новости
- Олигарху Игорю Коломойскому еще 2 сентября сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям. Его подозревают в легализации имущества, полученного мошенническим путем. В период 2013 – 2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен, выведя их за границу. Он использовал при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
- Заседание в Киевском апелляционном суде по делу Игоря Коломойского 6 сентября не состоялось. Причиной послужило то, что на тот момент решение еще не поступило в инстанцию. Тогда его перенесли на 25 сентября. До того времени он находился под стражей, ведь именно такую меру пресечения избрал суд.
- Заседание 25 сентября состоялось, но ничего не изменило. Суд остался непреклонен: Коломойский останется под стражей.