Суд отправил Гнездилова, который публично ушел в СЗЧ, под стражу

Печерский райсуд Киева отправил Сергея Гнездилова под стражу на гауптвахте. Он подозревается в дезертирстве.

Прокуратура настаивала на 60 днях ареста без права залога, ссылаясь на риск сокрытия. Об этом сообщает корреспондент hromadske из зала суда.

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Каким было решение суда по делу Гнездилова

Печерский районный суд Киева 11 октября принял решение взять под стражу военнослужащего 56-й бригады ВСУ Сергея Гнездилова, которого подозревают в дезертирстве.

Согласно решению суда, Гнездилов проведет 60 суток на гауптвахте без права на залог.

Гнездилов в зале суда / Фото hromadske

По словам стороны обвинения, такое решение было принято для предотвращения риска его укрытия. Прокуратура утверждает, что после СЗЧ Гнездилов постоянно менял свое местонахождение и контактные данные.

Адвокат подозреваемого Александр Шадрин настаивал на возможности назначения залога и просил учесть, что Гнездилов ушел на фронт в 19 лет, подписав контракт с ВСУ на три года, и должен был уволиться еще в марте 2022 года. Кроме того, он обратил внимание, что подзащитному еще нет 25 лет.

Также в поддержку Гнездилова в суд пришли его знакомые и женщины военнослужащих. Они требовали установления четких сроков службы.

Они держали плакаты с соответствующими лозунгами: "Сроки службы – это право на жизнь", "Он ушел в СЗЧ, потому что власть не слышит запрос от военных". Также немалое количество людей согласилось взять Гнездилова на поруки.