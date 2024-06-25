Суд отправил Тищенко на круглосуточный домашний арест
Источник:hromadske
Печерский райсуд отправил Тищенко на круглосуточный домашний арест. О такой мере пресечения просили прокуроры.
Отмечается, что домашний арест будет продолжаться в течение следующих двух месяцев. Накануне народному избраннику объявили о подозрении.
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Что суд решил по Тищенко
Киевский Печерский районный суд во вторник, 25 июня, избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко, которому утром следователи ДБР вручили подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.
По решению суда Тищенко в течение следующих двух месяцев обязан находиться под круглосуточным домашним арестом. Также нардеп должен носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.
О такой мере пресечения просила сторона обвинения. В то же время нардеп заявил, что не будет обжаловать решение и подавать "апелляцию", потому что "нет смысла".
Тищенко в суде: смотрите видео
Что этому предшествовало: главное
- Утром, 25 июня, народному избраннику объявили о подозрении в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего. Тогда группа лиц по указанию Тищенко напала на экс-военного Дмитрия Павлова, удерживала его в течение определенного времени, нанося телесные повреждения.
- Так, 20 июня группа людей в камуфляже и балаклавах схватила 33-летнего мужчину, гулявшего с младенцем. Они требовали его военно-учетные документы и после предъявления все равно продолжали его преследовать и трогать тележку с ребенком.
- Сообщалось, что прокуроры будут просить для нардепа круглосуточный домашний арест. Ранее в Государственном бюро расследований отреагировали на уничтожение телефона Николаем Тищенко. Пресс-секретарь бюро Татьяна Сапьян отметила, что это никоим образом не поможет избежать ответственности, ведь правоохранители планируют провести экспертизу.
- Отметим, что во время обыска у Николая Тищенко обнаружили часы стоимостью более 2 миллионов гривен. Речь идет о часах фирмы Audemars Piguet. Кроме того, правоохранители в доме Тищенко обнаружили большую сумму наличных денег в иностранной валюте. Часть денег нардеп держал в пакете и коробке.