Суд отправил Тищенко на круглосуточный домашний арест

Печерский райсуд отправил Тищенко на круглосуточный домашний арест. О такой мере пресечения просили прокуроры.

Отмечается, что домашний арест будет продолжаться в течение следующих двух месяцев. Накануне народному избраннику объявили о подозрении.

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Что суд решил по Тищенко

Киевский Печерский районный суд во вторник, 25 июня, избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко, которому утром следователи ДБР вручили подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

По решению суда Тищенко в течение следующих двух месяцев обязан находиться под круглосуточным домашним арестом. Также нардеп должен носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

О такой мере пресечения просила сторона обвинения. В то же время нардеп заявил, что не будет обжаловать решение и подавать "апелляцию", потому что "нет смысла".

Тищенко в суде: смотрите видео

Что этому предшествовало: главное