ВАКС разрешил принудительно взять отпечатки пальцев у брата судьи Вовка
Источник:Госреестр судебных решений
Высший антикоррупционный суд разрешил, чтобы детективы Национального антикоррупционного бюро принудительно забрали у адвоката Юрия Зонтова отпечатки пальцев. Зонтов – это брат скандального главы ОАСК Павла Вовка.
Постановление ВАКС датируется 8 июля. Ранее Зонтов добровольно не хотел предоставить отпечатки пальцев.
Ранее У задержанного брата судьи Вовка нашли еще одну квартиру с сейфами
Ранее экспертизы не удавалось провести
В квартире, которую обыскивали детективы НАБУ, изъяли отпечатки пальцев. Назначили экспертизу, чтобы выяснить, принадлежат ли они Зонтову.
Однако 20 мая подозреваемый отказался предоставить образцы отпечатков пальцев. Экспертизу пришлось назначать повторно.
Защита Зонтова резко отреагировала на решение ВАКС. Утверждали, что ходатайство о взятии отпечатков – это психологическое давление на подозреваемого и нарушение его прав и свобод.
Однако суд подчеркнул, что взятие отпечатков пальцев происходит по правилам УПК.
Подробнее о деле брата Вовка
- В апреле НАБУ задержало адвокатов Донца и Зонтова на получении взятки, размером 100 тысяч долларов.
- Тогда же детективы обыскали квартиру в Киеве на улице Джона Маккейна. Там нашли склады наличных: более 3 миллионов долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов и тому подобное. Кроме того, обнаружили копию паспорта и автобиографию Вовка, квитанции и счета на его имя, а также альбом с фотографиями судьи.
- Детективы НАБУ допросили владелицу квартиры Юлию Пхайко. По словам женщины, у нее с братьями дружеские отношения. В 2018 году они попросили ее оформить на себя квартиру. Пхайко согласилась.
- 14 апреля ВАКС наложил арест на имущество подозреваемых. Зонтов находится под стражей. В конце июня суд отклонил его апелляцию об изменении меры пресечения.