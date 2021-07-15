ВАКС разрешил принудительно взять отпечатки пальцев у брата судьи Вовка

Высший антикоррупционный суд разрешил, чтобы детективы Национального антикоррупционного бюро принудительно забрали у адвоката Юрия Зонтова отпечатки пальцев. Зонтов – это брат скандального главы ОАСК Павла Вовка.

Постановление ВАКС датируется 8 июля. Ранее Зонтов добровольно не хотел предоставить отпечатки пальцев.

Ранее У задержанного брата судьи Вовка нашли еще одну квартиру с сейфами

Ранее экспертизы не удавалось провести

В квартире, которую обыскивали детективы НАБУ, изъяли отпечатки пальцев. Назначили экспертизу, чтобы выяснить, принадлежат ли они Зонтову.

Однако 20 мая подозреваемый отказался предоставить образцы отпечатков пальцев. Экспертизу пришлось назначать повторно.

Защита Зонтова резко отреагировала на решение ВАКС. Утверждали, что ходатайство о взятии отпечатков – это психологическое давление на подозреваемого и нарушение его прав и свобод.

Однако суд подчеркнул, что взятие отпечатков пальцев происходит по правилам УПК.

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