Суд продлил домашний арест Андрея Антоненко

Шевченковский районный суд Киева рассмотрел дело об убийстве Павла Шеремета. Он продлил домашний арест подозреваемому Андрею Антоненко.
Меру пресечения продлили еще на 2 месяца. Об этом сообщила на заседании председательствующая судья Оксана Голуб.
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Следующее заседание по делу – 29 июня
Суд принял решение – удовлетворить ходатайство прокурора. Антоненко продлили круглосуточный арест.
Ходатайство защитника об изменении меры пресечения Кузьменко Юлии оставить без удовлетворения,
– заявила Голуб.
Отметим, что следующее судебное заседание по делу запланировали на 11:00 29 июня 2021 года.Напомним! В мае для военного врача Яны Дугарь продлили меру пресечения на 2 месяца. Сейчас она находится под личными обязательствами.
Дело Шеремета: причастность к нему Антоненко
- В 2016 году под автомобиль журналиста Павла Шеремета установили взрывчатку, мужчина скончался.
- В этом деле одним из виноватых считают Антоненко. Несмотря на это, он свою причастность не признает.
- Мужчина пробыл в следственном изоляторе 1,5 года. Шевченковский суд 30 апреля изменил ему меру пресечения: выпустил из СИЗО и назначил круглосуточный домашний арест.
- По его словам, такое решение нельзя назвать победой в войне.
- Также Антоненко заявил, что готов встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.