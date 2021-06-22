Суд продлил домашний арест Андрея Антоненко

Шевченковский районный суд Киева рассмотрел дело об убийстве Павла Шеремета. Он продлил домашний арест подозреваемому Андрею Антоненко.

Меру пресечения продлили еще на 2 месяца. Об этом сообщила на заседании председательствующая судья Оксана Голуб.

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Следующее заседание по делу – 29 июня

Суд принял решение – удовлетворить ходатайство прокурора. Антоненко продлили круглосуточный арест.

Ходатайство защитника об изменении меры пресечения Кузьменко Юлии оставить без удовлетворения,

– заявила Голуб.

Отметим, что следующее судебное заседание по делу запланировали на 11:00 29 июня 2021 года.

Дело Шеремета: причастность к нему Антоненко

В 2016 году под автомобиль журналиста Павла Шеремета установили взрывчатку, мужчина скончался.

В этом деле одним из виноватых считают Антоненко. Несмотря на это, он свою причастность не признает.

Мужчина пробыл в следственном изоляторе 1,5 года. Шевченковский суд 30 апреля изменил ему меру пресечения: выпустил из СИЗО и назначил круглосуточный домашний арест.

По его словам, такое решение нельзя назвать победой в войне.

Также Антоненко заявил, что готов встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.