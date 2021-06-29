Суд продлил меры пресечения для Дугар и Кузьменко – обвиняемым по делу Шеремета
29 июня 2021 , 21:59Читати новину українською
Источник:Укринформ
Шевченковский райсуд Киева продлил на 2 месяца меру пресечения двум обвиняемым по делу об убийстве Павла Шеремета. Яне Дугарь – действие обязанностей, Юлии Кузьменко – круглосуточный домашний арест.
Решение огласила судья Оксана Голуб. Таким образом удовлетворили ходатайство прокуроров. Следующее заседание суда состоится 27 июля.
Ранее Одна из фигуранток дела Шеремета Яна Дугарь пришла в Офис Президента
Антоненко меру пресечения продлили на 2 месяца
Отметим, что во время заседания суда 29 июня пришлось объявить перерыв, ведь поступило сообщение о заминировании. Об этом сообщила председательствующая судья.
Еще одному фигуранту дела – Андрею Антоненко 22 июня Шевченковский райсуд продлил меру пресечения на 2 месяца. Говорится о круглосуточном домашнем аресте.
Главное об убийстве журналиста Павла Шеремета:
- Павла Шеремета убили в 2016 году, взорвав его автомобиль.
- Подозреваемыми по делу назвали Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.
- Антоненко провел в следственном изоляторе 1,5 года. Только после этого ему изменили меру пресечения.
- Также меры пресечения изменили и Дугарь, и Кузьменко.