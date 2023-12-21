Суд рассмотрел апелляционную жалобу Дубинского: будет ли скандальный нардеп и дальше под стражей

Дубинский подавал апелляционную жалобу на его содержание под стражей. В четверг, 21 декабря, суд принял решение.

Защитники и Дубинский просили отменить подозрение в организации схемы незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Однако суд оставил решение без изменений.

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Сколько Дубинский пробудет в СИЗО

Суд оставил без изменений апелляционную жалобу нардепа Дубинского. Он и дальше будет оставаться в СИЗО. Он пробудет под стражей до 12 января 2024 года без права на залог.

Адвокаты Дубинского заявляли о его избиении: в СИЗО это отрицают

Дубинский 2 декабря заявил, что был избит в Киевском СИЗО. Ранее он говорил, что у него сломано 10 и 11 ребро с левой стороны. Пока он говорит, что "ребра еще не срослись".

В Лукьяновском СИЗО сообщили, что после того, как адвокаты нардепа распространили информацию о его избиении, на место вызвали скорую и полицию.

Медики установили, что состояние здоровья Дубинского удовлетворительное и оснований для его госпитализации нет. В полиции тоже не нашли подтверждения сообщения об избиении нардепа.

В следственном изоляторе также заявили, что готовят обращение в Государственное бюро расследований и Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области относительно действий адвокатов подозреваемого.

Известно, что его защитники хотят перевести его в одиночную камеру.