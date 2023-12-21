Захисники та Дубінський просили скасувати підозру в організації схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Однак суд залишив ухвалу без змін.

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Скільки Дубінський пробуде в СІЗО

Суд залишив без змін апеляційну скаргу нардепа Дубінського. Він і далі залишатиметься в СІЗО. Він пробуде під вартою щонайменше до 12 січня 2024 року без права на заставу.

Адвокати Дубінського заявляли про його побиття: у СІЗО це заперечують

Дубінський 2 грудня заявив, що його побили у Київському СІЗО. Раніше він казав, що у нього зламане 10 та 11 ребро з лівої сторони. Наразі він каже, що "ребра ще не зрослися".

У Лук'янівському СІЗО повідомили, що після того, як адвокати нардепа поширили інформацію про його побиття, на місце викликали швидку та поліцію.

Медики встановили, що стан здоров'я Дубінського задовільний і підстав для його госпіталізації немає. У поліції теж не знайшли підтвердження повідомленню про побиття нардепа.

У слідчому ізоляторі також заявили, що готують звернення до Державного бюро розслідувань та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо дій адвокатів підозрюваного.

Відомо, що його захисники хочуть перевести його в одиночну камеру.