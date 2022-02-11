Суд оставил без изменений меру пресечения Порошенко по делу о госизмене

Судьи рассмотрели апелляцию на меру пресечения Петру Порошенко по делу о закупке угля с оккупированных территорий. Она остается неизменной – в виде личного обязательства.

11 февраля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу прокуроров, сообщает 24 канал. Следовательно, меру пресечения Порошенко оставили без изменений.

Ранее Под судом, где рассмотрят апелляцию на "меру пресечения" для Порошенко, произошла толкотня

Отметим, что судебное заседание начали в 11:15. Ранее апелляцию на избрание меры пресечения политику подали как сторона обвинения, так и сторона защиты.

Почему стороны оспаривали меру пресечения

Еще в январе Печерский суд Киева избрал лидеру "Евпропейской солидарности" меру пресечения в виде личного обязательства. Срок действия постановления – до 19 марта. Это значит, Порошенко должен сдать свои паспорта, в течение этого времени ему запретят покидать территорию Украины. В то же время нардеп должен прибывать по первому требованию следователей.

Обвинение с этим не согласилось и обжаловало решение судей. Прокуроры хотели, чтобы взяли политика под стражу с альтернативой внесения залога в размере 1 миллиона гривен.

с этим не согласилось и обжаловало решение судей. Прокуроры хотели, чтобы взяли политика под стражу с альтернативой внесения залога в размере 1 миллиона гривен. Апелляцию подали и адвокаты Порошенко. Защитники пятого президента требовали, чтобы судьи отказали в избрании меры пресечения вообще.

ГБР отреагировало на решение суда

В Государственном бюро расследований считают, что Апелляционный суд фактически подтвердил обоснованность подозрения Петру Порошенко. Мол, своим решение там признали, что оно было вручено нардепу законным способом, является обоснованным и подтверждается надлежащими доказательствами.

Что происходило под зданием

Днем 11 февраля под Киевским апелляционным судом собрались сторонники Порошенко, среди них – ряд политиков. Само здание учреждения и территория поблизости находились под охраной правоохранителей. В сети сообщили о потасовке между силовиками и активистами. В то же время полиция пока об этом не заявляла.

Что происходило под зданием суда: смотрите видео 24 канала

Сторонники Порошенко под судом: смотрите видео 24 канала​

В чем подозревают Порошенко