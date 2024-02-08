Циничное судилище оккупантов над украинскими пленными: Лубинец жестко отреагировал

Российские захватчики продолжают совершать циничные преступления против украинских пленных. Недавно над ними устроили целое судилище. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец уже отреагировал на такие действия оккупантов.

В очередной раз так называемый “суд” террористической группировки “ДНР” осуждает наших граждан. На этот раз 33 украинских военных получили сроки от 27 до 29 лет заключения, передает 24 Канал.

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Омбудсмен отреагировал на судилище

Украинских военнослужащих, которые сейчас находятся в российском плену, обвинили в обстрелах жилых домов так называемой "республики".

Омбудсмен отметил, что такие циничные решения несуществующего "верховного суда ДНР" осуществляют в то время, когда в результате очередной российской ракетной атаки по жилым домам городов Украины погибают мирные украинцы.

Еще раз замечу, объявленные приговоры осуществляются непризнанными мировым сообществом квазиобразованиями, и являются незаконными. Такой "суд" – это нарушение права на справедливый судебный процесс и очередное военное преступление России,

– подчеркнул чиновник.

По его словам, принятые так называемым "судом" квазиобразования "ДНР" приговоры являются грубым нарушением Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущения пыток. Поэтому, их можно считать военным преступлением.

Лубинец подчеркнул, что Донецкая область является частью Украины в международно признанных границах, на них распространяется юрисдикция украинских судов. Только они имеют право осуществлять правосудие на этой территории.

Я, как омбудсман Украины, обращусь с официальными письмами в ООН и МККК (Международный комитет Красного Креста – 24 Канал) для фиксации нарушений норм международного гуманитарного права,

– добавил он.

В то же время Лубинец призвал мировое сообщество "усилить давление на агрессора", чтобы прекратить практику осуждения фейковыми судами украинских защитников, которые со своей земли прогоняют врага.

Он отметил, что мы боремся не только за территорию, но и за каждого нашего человека, и вернем всех.

Что известно о судилище над украинскими пленными: основное