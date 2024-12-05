Бронзовая фигура вместо креста: суд снял запрет на индивидуальные памятники в Пантеоне Героев

Восьмой апелляционный административный суд во Львове отменил запрет на установку индивидуальных надгробий в Пантеоне Героев на Микулинецком кладбище Тернополя.

Такое решение было принято 4 декабря по иску семьи Стадников, которая стремилась установить особый памятник на могиле своего сына, погибшего военного Виталия Стадника, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Вахтанга Кипиани.

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Ранее местное положение предусматривало одинаковый вид всех надгробий в Пантеоне: светлые каменные кресты, можжевельник и флаги подразделений. Однако, как уточнил журналист, есть три могилы без крестов. Одна из них – Виталия Стадника, матроса ВМС, до войны – прокурора.

Его родители (судьи в прошлом) сначала согласились "быть как все", но потом решили, что они немного не как все. И что им удастся установить не памятник установленного образца, а большой с двухметровой бронзовой фигурой. "Потому что могут себе позволить",

– написал журналист.

Это вызвало споры среди общества, в частности среди семей других погибших воинов. По словам журналиста Вахтанга Кипиани, попытки установки уникального памятника встретили активное сопротивление. Активисты и родные других воинов дежурили на кладбище, чтобы сохранить концепцию единства и строй одинаковых крестов.

Обратите внимание. Отмена ограничения теперь позволяет семье Стадников реализовать свой замысел.

"Родные других воинов повторяют с болью, что это нарушает единство строя крестов. Пантеон должен оставаться местом, где все похоронены равными, независимо от материальных возможностей семей", – подчеркнул Кипиани.

На сегодня в Пантеоне Героев Тернополя похоронено более 240 военных, которые отдали жизнь за Украину.