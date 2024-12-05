Таке рішення було ухвалено 4 грудня за позовом родини Стадників, яка прагнула встановити особливий пам'ятник на могилі свого сина, загиблого військового Віталія Стадника, повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Вахтанга Кіпіані.

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Раніше місцеве положення передбачало однаковий вигляд усіх надгробків у Пантеоні: світлі кам'яні хрести, ялівець і прапори підрозділів. Однак, як уточнив журналіст, є три могили без хрестів. Одна з них – Віталія Стадника, матроса ВМС, до війни – прокурора.

Його батьки (судді у минулому) спочатку погодились "бути як всі", але потім вирішили, що вони трішечки не як всі. І що їм вдасться встановити не пам'ятник встановленого зразка, а великий з двометровою бронзовою фігурою. "Бо можуть собі дозволити",

– написав журналіст.

Це викликало суперечки серед громади, зокрема серед родин інших загиблих воїнів. За словами журналіста Вахтанга Кіпіані, спроби встановлення унікального пам'ятника зустріли активний спротив. Активісти та рідні інших воїнів чергували на кладовищі, щоб зберегти концепцію єдності та стрій однакових хрестів.

Зауважте. Скасування обмеження тепер дозволяє родині Стадників реалізувати свій задум.

"Рідні інших воїнів повторюють з болем, що це порушує єдність строю хрестів. Пантеон має залишатися місцем, де всі поховані рівними, незалежно від матеріальних можливостей родин", – наголосив Кіпіані.

На сьогодні в Пантеоні Героїв Тернополя поховано понад 240 військових, які віддали життя за Україну.