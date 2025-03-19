Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что известно о решении суда

По словам судьи Раес, указ Трампа о запрете трансгендерным людям служить в американской армии, вероятно, нарушает конституционные права военнослужащих.

Судья отложила на три дня исполнение своего решения, чтобы дать возможность администрации Трампа подать апелляцию.

Суд знает, что этот вывод приведет к горячим публичным дебатам и апелляциям. В здоровой демократии и то, и другое является положительным результатом. Однако мы все должны согласиться, что каждый человек, который ответил на призыв служить, заслуживает нашей благодарности и уважения,

– подчеркнула Рейес.

В издании напомнили, что Трамп 27 января подписал указ в котором указано, что сексуальная идентичность трансгендерных военнослужащих "противоречит обязательствам солдата вести честный, правдивый и дисциплинированный образ жизни, даже в личной жизни" и вредит военной готовности.

Сразу после этого глава Пентагона Пит Гегсет издал указ, который запретил нести военную службу трансгендерам.

Заметим, что подобный запрет Трамп пытался ввести еще во время своей первой каденции, однако тогда его заблокировал Верховный суд США.