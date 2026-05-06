Суд пришел к выводу, что обвинение не доказало вину водителя. Об этом говорится в приговоре Житомирского районного суда.

Что известно о суде?

Житомирский районный суд завершил рассмотрение резонансного дела о смертельном ДТП с участием народного депутата от ВО "Батькивщина" Андрей Николаенко. Суд вынес оправдательный приговор, признав, что вина обвиняемого в нарушении правил дорожного движения не доказана.

Речь идет об аварии, которая произошла в 2023 году на трассе Киев – Чоп в селе Березовка Житомирского района. В результате наезда автомобиля погибла 18-летняя местная жительница Виктория Назарова.

При рассмотрении дела суд проанализировал ряд экспертиз и видеозаписей с камер наблюдения. По данным специалистов, автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял депутат, двигался со скоростью от 141 до 153 километров в час при разрешенных 110 километров в час. В то же время ключевым стал вопрос, имел ли водитель техническую возможность избежать наезда.

Одна из экспертиз указывала, что при соблюдении разрешенной скорости водитель мог бы остановить автомобиль. Однако другой вывод эксперта, датированный апрелем 2024 года, свидетельствовал об обратном: при имеющихся обстоятельствах водитель не имел технической возможности избежать столкновения даже при разрешенной скорости.

Суд также признал ненадлежащими результаты следственного эксперимента со свидетелем, поскольку условия его проведения существенно отличались от реальных.

В приговоре суда указано, что погибшая девушка перебегала дорогу в неустановленном для этого месте. Участок дороги был оборудован ограждением, а рядом были надземный и подземный переходы. Суд отметил, что в соответствии с правилами дорожного движения пешеходам запрещено выходить на проезжую часть в таких местах и тем более – внезапно выбегать на дорогу.

Именно действия пешехода, по выводам суда, создали опасность для движения автомобиля. В то же время суд признал, что водитель обязан реагировать на любую опасность, даже если ее вызвал другой участник дорожного движения.

Так почему суд оправдал нардепа?

После анализа всех доказательств суд пришел к выводу, что обвинение не смогло доказать главного – причинно-следственной связи между превышением скорости и самой ДТП.

Также суд отверг информацию о многочисленных штрафах за превышение скорости, которые ранее фиксировала патрульная полиция. Эти данные признали недопустимыми доказательствами, поскольку они касались владельца авто, а не непосредственно водителя в момент нарушения.

В результате суд постановил оправдать Андрея Николаенко, отменить аресты на имущество и вернуть вещественные доказательства владельцам. Процессуальные расходы на экспертизы возложены на государство.

Что еще известно об этом деле?

ДТП произошло утром 3 ноября 2023 года на автодороге Киев – Чоп в пределах Житомирской области. Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат Андрей Николаенко, совершил наезд на 18-летнюю пешеходку.

В результате полученных травм девушка погибла на месте происшествия. По предварительным данным, она переходила дорогу в неустановленном для этого месте.

Сам нардеп в тот же день публично подтвердил факт аварии. Уже 6 ноября 2023 года правоохранители сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Сначала суд применил к Николаенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако 3 января 2024 года ее изменили на более мягкую – личное обязательство. Это означало, что подозреваемый должен был выполнять определенные судом обязанности, но без ограничения передвижения.

В конце февраля 2024 года ГБР официально сообщило о завершении досудебного расследования. После этого материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу, где и должны были окончательно установить все обстоятельства трагедии и определить степень ответственности участников ДТП.