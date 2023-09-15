Суд увеличил размер залога Игорю Коломойскому: сумма впечатляет

Суд на 15 сентября увеличил размер залога для Игоря Коломойского. Раньше она составила 510 миллионов гривен.

Соответствующее решение принял Шевченковский райсуд Киева. Прокуратура просила увеличить сумму залога до 5,8 миллиарда гривен – "пропорционально причиненному ущербу". Причиной тому стало новое подозрение одиозному олигарху.

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В то же время суд увеличил сумму залога до 3,8 миллиарда гривен. Коломойский до сих пор не собирается ее вносить. Пока одиозный олигарх – под стражей в изоляторе СБУ.

Почему Коломойскому увеличили залог

Новое подозрение Коломойскому касается вероятной фальсификации платежных документов, а также отмывания доходов, полученных нелегальным путем.

Следователи заявили, что говорится о сумме в размере 5,8 миллиарда гривен. Их отмыли на протяжении 2013 – 2014 годов. Адвокаты Коломойского просили перенести заседание из-за того, что вроде бы не успели ознакомиться с материалами дела.

Это уже третье подозрение в коллекции Коломойского. Первые два ему сообщили в сентябре 2023 года. Что-то эта осень – очень неудачная для одиозного олигарха. Либо ретроградный Меркурий так действует, либо Коломойский перестал пить "кохве" с корицей по четвергам.