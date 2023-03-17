Может, теперь ООН увидит факт геноцида, – политолог сказал, что может изменить ордер на арест Путина

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Его подозревают в совершении военного преступления. В частности, незаконная депортация детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что этот прецедент может ускорить процесс поставки оружия Украине от западных стран, ведь теперь мы воюем против юридически признанного военного преступника и автора геноцида украинцев.

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"Не обнаружили признаков геноцида"

Политолог выразил надежду, что данное решение суда повлияет на результаты расследования специальной комиссии ООН, представители которой заявили, что пока "не выявили никаких признаков геноцида в Украине".

"Депортация детей, признанная на международном уровне преступлением, это как раз и есть признак геноцида. Ведь детей вывозят с оккупированных территорий тысячами. Возможно, после такого беспрецедентного решения эта международная комиссия начнет лучше смотреть на факты и трактовать их так, как должна была делать с самого начала", - подчеркнул Рейтерович.

Некоторые аргументы исчезнут

По его мнению, решение суда в Гааге также ускорит поставки оружия в Украину от западных стран.

Хотя есть один нюанс. Те страны, которые и так были на нашей стороне, сейчас максимально делают все от них зависящее, чтобы это оружие нам поставить. Поэтому это может повлиять на страны, которые оказывали поддержку Украине очень медленно – вроде бы помогаем, но делаем это вяло,

– отметил политолог.

Он подчеркнул, что теперь некоторые аргументы, которые приводили эти страны раньше, могут исчезнуть.

Результат этого решения мы увидим буквально через 2 недели, ведь оно дополнительно повлияет на общественное мнение во многих европейских странах,

– заметил он.

По его словам, через 2 недели можно будет сделать срез общественного мнения в странах, руководство которых занимало позицию – "дадим 2 или 4 танка Украине, потому что общество поддерживает помощь Украине в соотношении 50/50% или 60/40%".

"И большинство граждан этих стран после того, как будет огласка в СМИ (представляю, какие завтра будут обложки изданий – с Путиным за решеткой), начнут думать по другому", – уверен он.

Политолог о решении суда в Гааге об аресте Путина: смотрите видео

Общество требует

Собеседник считает, что это проявится в результатах опросов. Правительства этих стран посмотрят на эти результаты и решат ускориться с поставкой оружия в Украину.

Потому что их общество этого требует. И именно так работает демократия,

– объяснил он.

Игорь Рейтерович отметил, что данное решение можно назвать "беспрецедентно прецедентным".

"Беспрецедентным", потому что такого еще не было. А "прецедентным", потому что это решение подтолкнет много других причастные к нему вещи, и они бістрее начнут развиваться", - подчеркнул он.

Что известно об аресте Владимира Путина